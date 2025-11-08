Тренеру из Челябинска выставили ежемесячный платёж за песни «Вороваек» на занятиях

Кристину обвинили в незаконном использовании музыки для получения прибыли. Некая Виктория, ссылаясь на своё представительство в РАО и ВОИС (Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности), заявила, что действует по указанию Ивана Лушникова, концертного директора группы «Воровайки». Для урегулирования ситуации Виктория предложила Кристине ежемесячно перечислять по 1,5 тысячи рублей каждому ведомству, иначе ей придётся заплатить штраф в 400 тысяч рублей.
Растерявшись тренер выставила пост с рассказом необычной истории в Сеть. На него отреагировал сам Лушников. Однако к удивлению Кристины, он опроверг свою причастность к данному требованию. Несмотря на это, тренер предпочла всё же платить по 3 тысячи рублей ежемесячно в качестве предосторожности против возможного штрафа в 400 тысяч рублей.
В России меняется законодательство, предусматривающее наказание за нарушение авторских прав, товарных знаков и патентов. Использование любой картинки из интернета без разрешения может обернуться штрафом за нарушение авторских прав. Защититься можно, применяя только изображения с открытой лицензией, сохраняя доказательства этого.
