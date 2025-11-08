Ричмонд
Основательница Wildberries Ким рассказала, как распознать долларового миллионера

Долларового миллионера можно вычислить по его внешнему виду, поскольку состоятельные люди обычно одеваются скромнее других и предпочитают не вычурные, а функциональные наручные часы. Об этом рассказала основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение».

— Теперь это не ассоциируется с яхтами или вечеринками, а связано с работой, — передает слова предпринимательницы РИА Новости.

Татьяна Ким, по данным журнала Forbes, в этом году стала самой богатой россиянкой. Всего за год количество женщин-миллиардеров в рейтинге возросло до девяти человек, что является рекордным значением. Совокупное состояние россиянок, которые находятся на первых десяти местах рейтинга, превышает 19 миллиардов долларов.

Кроме того, Татьяна Ким вошла в список 50 самых состоятельных женщин мира, которые добились успеха самостоятельно. Она стала единственной россиянкой в списке и одной из самых молодых участниц рейтинга издания Forbes. В перечне самых богатых женщин планеты Ким заняла 18-е место.

К мировому списку певиц-миллиадеров присоединилась Тейлор Свифт. В рейтинге Forbes она заняла первое место с капиталом в 1,6 миллиарда долларов. Таким образом звезда обошла прежнего лидера в этом списке — Рианну.

