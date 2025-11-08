Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из города Рубцовска Алтайского края посетили музей медицины

Ребят впечатлило посещение клинико-диагностической лаборатории.

Экскурсию в музей медицины больницы № 3 в городе Рубцовске Алтайского края провели для учащихся школы № 26, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Профориентационное мероприятие было организовано при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», одна из задач которого — обеспечение медицинской отрасли квалифицированными кадрами.

«Особенно внимание гостей привлекли такие экспонаты, как инструментарий, альбомы, исторические документы, штампы, печати. Впечатлило знакомство с работой клинико-диагностической лаборатории, централизованного стерилизационного и физиотерапевтического отделений, отдела медицинского снабжения», — отметили сотрудники больницы.

Врачи надеются, что знакомство с их работой и впечатления от экскурсии вдохновят школьников на выбор профессии, связанной со здравоохранением.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.