Симоньян возобновила съемки «ЧТД» через 40 дней после смерти Кеосаяна

Программа «ЧТД» будет выходить вместо «Международной пилорамы» Кеосаяна, отметила Симоньян.

Источник: Комсомольская правда

Журналист и главный редактор RT Маргарита Симоньян возобновила съемки программы «ЧТД» после смерти своего мужа, известного режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«40 дней прошло с тех пор, как ушел Тигран, и я возобновляю выпуски своей программы “ЧТД”, которая выходит вместо его “Международной пилорамы”, — написала она.

Стоит отметить, что съемки программы будут происходить на фоне лечения Маргариты от онкологического заболевания. Симоньян отметила, что терапия отразится на ее внешности.

«Я прохожу химиотерапию. Это последний раз, когда я могу записываться без парика», — рассказала она.

По ее словам, возможно, она запишет сразу несколько выпусков. Еще остались выпуски, записанные с лета, добавила Маргарита.

Как писал сайт KP.RU, 20 октября Маргарита Симоньян обратилась к россиянам в своих соцсетях и поделилась сведениями о состоянии своего здоровья. Она сообщила о начале курса химиотерапии. Ведущая пообещала вернуться в эфир сразу же, как будет чувствовать себя немного лучше. Но попросила поклонников не писать слова о том, что «будет все хорошо».

