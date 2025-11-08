Симоньян возобновила съемки «ЧТД» через 40 дней после смерти Кеосаяна

Как писал сайт KP.RU, 20 октября Маргарита Симоньян обратилась к россиянам в своих соцсетях и поделилась сведениями о состоянии своего здоровья. Она сообщила о начале курса химиотерапии. Ведущая пообещала вернуться в эфир сразу же, как будет чувствовать себя немного лучше. Но попросила поклонников не писать слова о том, что «будет все хорошо».