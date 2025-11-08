Надышавшийся «шариком» водитель устроил массовое ДТП на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы произошло необычное ДТП с участием автомобиля Zeekr. По информации SHOT, водитель в момент движения держал руль одной рукой, а в другой сжимал красный воздушный шарик, периодически вдыхая из него газ. Мужчина настолько увлёкся этим занятием, что не заметил пересечения двойной сплошной линии и выезда на встречную полосу. В результате машина врезалась в несколько автомобилей, ожидавших разрешающего сигнала светофора.