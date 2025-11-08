Ричмонд
Яхтсмены из Саратовской области получили 5 наград на международном турнире

В соревнованиях приняли участие 1306 спортсменов.

Спортсмены из Саратовской области завоевали пять наград на Международной регате, которая прошла в городе Геленджике с 29 октября по 4 ноября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Саратовской области.

В соревнованиях приняли участие 1306 спортсменов из 10 стран и 38 регионов России. По итогам состязаний саратовские спортсмены в классе «Ракета 270» заняли первое место, также они стали победителями и призерами в классе «Кадет».

«Наши яхтсмены в очередной раз доказали свое спортивное мастерство на международной арене. Спасибо тренерскому штабу за подготовку высококлассных спортсменов. Уверен, впереди у ребят еще немало успехов и покоренных спортивных вершин», — отметил министр спорта региона Олег Дубовенко.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.