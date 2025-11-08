Над пятью регионами России сбили 15 дронов ВСУ

Над регионами России сбили 16 дронов.
За восемь часов средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 12.00 до 20.00 мск силами ПВО перехвачены 15 украинских БПЛА самолетного типа: девять над Крымом, по два над Вологодской и Белгородской областями, по одному над Курской областью и акваторией Черного моря», — уточнило военное ведомство в официальном telegram-канале.
