Коц призвал не верить громким заголовкам об остановке ТЭС на Украине

Военный журналист Александр Коц отреагировал на появившиеся в субботу сообщения об остановке на Украине всех государственных ТЭС. В своем Telegram-канале военкор призвал не верить громким заголовкам, так как остановка теплоэлектростанций компании «Центрэнерго» не означает прекращение генерации по всей стране.
«Чтоб вы понимали, у “Центрэнерго” только две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области. Была еще Углегорская, но о ней давно речи не идет», — пояснил Коц.
Военкор добавил, что доля «Центрэнерго» в общем объеме производства электроэнергии на Украине составляет всего 8%, а в структуре тепловой генерации — почти 18%.
Аналогичные данные привел Telegram-канал «Военная хроника», подчеркнул, что ТЭС «Центрэнерго» — это далеко не все тепловые электростанции, которые остались на Украине.
Ранее стало известно, что на Украине продлили аварийные отключения света на воскресенье.
Напомним, в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ без света остались 20 тыс. человек. Перебои с электричеством наблюдаются в некоторых районах Белгорода, а также в части посёлка Дубовое Белгородского района.