В Кургане планируют благоустроить территорию вокруг улицы Фарафонова

Особое внимание во время объезда было уделено соблюдению Правил благоустройства и вопросам содержания улично-дорожной сети. Административно-технической инспекции были даны поручения по контролю за привлечением к ответственности ресурсоснабжающих организаций, нарушающих благоустройство газонов при проведении раскопок. Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли указали на необходимость усиления работы с бизнесом по содержанию и приведению в надлежащий вид входных групп и прилегающих территорий торговых точек.