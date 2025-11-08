Косметолог на примере Серябкиной объяснила, как не получить ожог во время пилинга. Видео

Сегодня пилинги — это не про «отшелушить» старый слой кожи, это целая «лаборатория» в пузырьке, в котором помимо кислот добавляются антиоксиданты, витамины, гиалуроновую кислоту и многое другое. То есть пациент сразу получает не только красоту, но и здоровье. Поэтому пилинги делать полезно и нужно, главное — соблюдать простые правила подготовки, которые порекомендует специалист. И, конечно, уточнить о противопоказаниях, которые включают в себя период беременности и лактации. В остальном — примеру 40-летней Ольги Серябкиной, лицо которой является ее важной составляющей карьеры, можно смело следовать.