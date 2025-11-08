Ричмонд
От рака умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Бывший ведущий популярного британского автомобильного шоу Top Gear Квентин Уилсон умер в возрасте 68 лет.

Бывший ведущий популярного британского автомобильного шоу Top Gear Квентин Уилсон умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на близких журналиста.

Телеканал уточняет, что Уилсон скончался от рака легких. Автодилер и автомобильный журналист из Лестера присоединился к программе Top Gear в 1991 году.

На проекте он работал вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем. Позже Уилсон также стал ведущим другой автомобильной программы — Fifth Gear.

Ранее российский актер и телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

