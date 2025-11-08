Дандыкин: «Кинжалами» разбили авиабазы ВСУ, с которых атаковали регионы РФ

Целями массированного удара «Кинжалами», которые используются, чтобы пробить бетонные укрепления или заглубленные объекты, могли стать командные пункты на полигонах или укрытия на авиабазах, с которых стартуют истребители для атаки регионов РФ. Таким мнением поделился с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Вполне вероятно, что могли бить по командным пунктам на полигонах. Целями могли стать аэродромы и находящиеся на них истребители, которые передали ВСУ шведы. На Украине еще есть и F-16, и Mirage, и Су-24, Су-27. Это все на аэродромах, на той же базе в Староконстантинове и аэродромах подскока. Вот по ним, по бетонированным укрытиям для самолётов, могли использовать “Кинжалы”», — объяснил офицер.
Дандыкин уточнил, что сейчас пилоты военных самолетов ВСУ стали осторожнее и стараются сбрасывать бомбы и ракеты на безопасном расстоянии от наших систем ПВО и истребителей.
«Они маскируются, бьют и тут же уходят. Поэтому аэродромы будут и дальше подвергаться ударам», — добавил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 8 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивали их работу.