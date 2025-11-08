Мэр Челябинска Лошкин поздравил самбистку Кирееву с блестящей победой в Киргизии

Глава Челябинска и президент региональной Федерации самбо Алексей Лошкин поздравил Таисию Кирееву с победой на чемпионате мира по самбо. Турнир проходит в Бишкеке (Киргизия) с 7 по 9 ноября. Мэр отметил талант, труд и характер девушки, подчеркнув значимость достижения, а также вклад ее тренеров и близких.