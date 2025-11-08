Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер от рака лёгких

Ранее стало известно, что в США на 98-м году жизни умер знаменитый биолог Джеймс Уотсон — один из первооткрывателей структуры ДНК. Учёный скончался в Ист-Нортпорте, штат Нью-Йорк, после борьбы с инфекцией. Свой главный научный прорыв Уотсон совершил в 25 лет, за что позже получил Нобелевскую премию. Однако его карьера была омрачена скандальными высказываниями о расовых различиях, после которых учёного фактически отстранили от научного сообщества.