Конфликт в Украине выгоден США? Абухович про американский «спектакль» и стратегию Трампа

«Возможно, у США нет каких-то серьезных намерений завершить этот конфликт. Может быть, у Вашингтона нет политической воли. Может быть, этот конфликт выгоден в том числе Трампу, чтобы измотать Европу, ведь все расходы на ведение этой войны перекладываются на Европейский союз. А ведь это колоссальные затраты», — обратила внимание Юлия Абухович. Она уверена, что Евросоюз устал от этого конфликта, несмотря на то, что политики не хотят признавать это.