Конфликт в Украине выгоден США? Абухович про американский «спектакль» и стратегию Трампа

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфликт в Украине может быть выгоден США, так как позволяет измотать и ослабить Европу. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделилась экономический эксперт, начальник образовательного центра «Аксиос» ОАО «Гипросвязь» Юлия Абухович.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, допустил, что США могут «разыгрывать спектакль» в отношении России по украинскому конфликту. По мнению Юлии Абухович, такой сценарий действительно возможен. В отличие от твердых позиций Беларуси и России в отношении этого конфликта, позиция США постоянно меняется.
«Возможно, у США нет каких-то серьезных намерений завершить этот конфликт. Может быть, у Вашингтона нет политической воли. Может быть, этот конфликт выгоден в том числе Трампу, чтобы измотать Европу, ведь все расходы на ведение этой войны перекладываются на Европейский союз. А ведь это колоссальные затраты», — обратила внимание Юлия Абухович. Она уверена, что Евросоюз устал от этого конфликта, несмотря на то, что политики не хотят признавать это.
«Экономическая кабала». Политолог о том, сколько потребуется денег на восстановление Украины.
Возвращаясь к позициям сторон по украинскому конфликту, эксперт отметила, что Москва сохраняет твердую позицию и не собирается ее менять. Так, Президент России Владимир Путин отмечал, что для долгосрочного урегулирования конфликта в Украине должны быть устранены его первопричины.
«Все остальное — это шоу для кого угодно, но не для тех, кто реально хочет окончания войны, от которой все устали. Устали простые мирные жители Украины. Устала Россия, несмотря на успехи и продвижение на фронте. Устала Беларусь, ведь этот затянувшийся конфликт отразился и на нас тоже. Например, санкционные давление… Но самое страшное, что эта война идет на границе Беларуси», — констатировала Юлия Абухович. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.