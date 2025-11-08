Белоруска Арина Соболенко проиграла Рыбакиной финал итогового турнира WTA

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла финальный матч итогового турнир WTA в Эр-Рияде шестой ракетке Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан, со счетом 3:6, 6:7 (0).
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир топ-8 теннисисток мира, а вот Арина Соболенко по-прежнему остается без этого титула. Соболенко проиграла в этом сезоне свой очередной финал престижного турнира. До этого она терпела поражения в решающих матчах на Australian Open и «Ролан Гаррос». Но один титул турнира «Большого шлема» в 2025-м она все-таки завоевала — US Open.
В завершившемся финальном матче в Эр-Рияде Соболенко за весь матч не смогла сделать ни одного брейка. Во втором сете, при счете 5:4 у нее был двойной сетбол, но первая ракетка шансом не воспользовалась. Тай-брейк Соболенко проиграла «с баранкой», а ведь в этом сезоне она была королевой на этой стадии.
