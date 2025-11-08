Белоруска Арина Соболенко проиграла Рыбакиной финал итогового турнира WTA

В завершившемся финальном матче в Эр-Рияде Соболенко за весь матч не смогла сделать ни одного брейка. Во втором сете, при счете 5:4 у нее был двойной сетбол, но первая ракетка шансом не воспользовалась. Тай-брейк Соболенко проиграла «с баранкой», а ведь в этом сезоне она была королевой на этой стадии.