Умер Квентин Уилсон, экс-ведущий британского шоу Top Gear

В возрасте 68 лет умер бывший ведущий британского автомобильного телешоу Top Gear Квентин Уилсон. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на его семью.
«Умер бывший ведущий Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон. Родившийся в Лестере автодилер и автомобильный журналист присоединился к шоу в 1991 году…», — говорится в публикации.
В сообщении отметили, что Уилсон появлялся вместе с такими людьми, как Джереми Кларксон и Джеймс Мэй. По данным телеканала, телеведущий скончался от рака легких.
Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года стало известно, что звезда культового автошоу Top Gear, телеведущий Джереми Кларксон был госпитализирован. Уточнялось, что 64-летний журналист пожаловался на неприятное ощущение сдавленности в груди, а также покалывание в левой руке. В больнице телеведущему провели операцию на сердце. Ему установили стент — конструкция, которая открывает закупоренную или суженную артерию для улучшения кровоснабжения сердца.