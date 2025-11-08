Умер Квентин Уилсон, экс-ведущий британского шоу Top Gear

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года стало известно, что звезда культового автошоу Top Gear, телеведущий Джереми Кларксон был госпитализирован. Уточнялось, что 64-летний журналист пожаловался на неприятное ощущение сдавленности в груди, а также покалывание в левой руке. В больнице телеведущему провели операцию на сердце. Ему установили стент — конструкция, которая открывает закупоренную или суженную артерию для улучшения кровоснабжения сердца.