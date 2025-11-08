Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Уилсон скончался 8 ноября после непродолжительной борьбы с раком легких, пишет Sky News со ссылкой на родственников журналиста.
Семья журналиста назвала его «истинным национальным достоянием», подчеркнув, что он «принес радость вождения — от автомобилей на внутреннем сгорании до электромобилей — в наши дома».
Бывший ведущий Top Gear Джеймс Мэй сказал, что Уилсон давал ему советы и поддержку во время его первого опыта на телевидении, в конце 90-х годов. «Я никогда этого не забуду. Отличный парень», — сказал он.