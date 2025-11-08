Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Умер бывший ведущий британских автомобильных шоу Top Gear и Fifth Gear Квентин Уилсон на 69-м году жизни, сообщила пресс-служба Top Gear.

Источник: РБК

Уилсон скончался 8 ноября после непродолжительной борьбы с раком легких, пишет Sky News со ссылкой на родственников журналиста.

Семья журналиста назвала его «истинным национальным достоянием», подчеркнув, что он «принес радость вождения — от автомобилей на внутреннем сгорании до электромобилей — в наши дома».

Бывший ведущий Top Gear Джеймс Мэй сказал, что Уилсон давал ему советы и поддержку во время его первого опыта на телевидении, в конце 90-х годов. «Я никогда этого не забуду. Отличный парень», — сказал он.