Скончался бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон

Британский телевизионный журналист и ведущий Квентин Уилсон ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он умер 8 ноября после непродолжительной борьбы с раком легких. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на его близких.
— Родственники назвали его настоящим национальным достоянием. Он принес радость от вождения автомобиля в наши гостиные. Пустоту, оставшуюся после него, невозможно заполнить, — говорится в материале.
Квентин Уилсон родился 23 июля 1957 года в Лестере. Уже в 1991 году он стал трудиться на телеканале BBC в качестве соведущего передачи Top Gear вместе с Джереми Кларксоном.
До 2001 года он появлялся в передаче как специалист по подержанным машинам. Затем он перешел на телеканал Channel 5, чтобы присоединиться к конкурирующему автомобильному шоу Fifth Gear.