В Таганроге вдове погибшего полицейского вручили государственную награду

Полковник Леонид Панюшкин посмертно награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге состоялась церемония вручения государственной награды вдове погибшего полковника полиции Леонида Панюшкина. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России по Ростовской области.

Согласно указу Президента России от 8 сентября 2025 года, Леонид Панюшкин посмертно награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Награду вдове Марине Александровне передал начальник ГУ МВД по Запорожской области Олег Колтунов, специально прибывший в Таганрог.

— Я просто обязан был приехать, чтобы выполнить эту миссию, иначе поступить не мог. С Леонидом мы земляки и много лет служили вместе. Его смерть — большая утрата для всех нас, — сказал Олег Колтунов.

Леонида Панюшкина в Таганроге хорошо знали по службе в полиции: он поступил в органы внутренних дел в 1997 году и прошел путь от инспектора до начальника отдела по вопросам миграции. Сослуживцы вспоминают, что офицер всегда оставался открытым и смелым человеком.

— Несмотря на опасность, он всегда был на передовой. Его преданность долгу и доброта навсегда останутся в нашей памяти, — говорят коллеги.

