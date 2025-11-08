Когда и каким будет следующий сезон гриппа?

Говоря о сезоне гриппа, традиционно ожидается, что вирус будет циркулировать в январе — феврале, отметила Наталья Шмелева. «Ковид внес свои коррективы: в первый сезон вирус гриппа почти исчез и не циркулировал. Позже он вернулся, но раньше обычного, уже осенью. Сейчас же вирус вернулся к своей привычной сезонной циркуляции в январе — феврале, и пока нет оснований менять эти прогнозы, — рассказала она. — Мы внимательно наблюдаем за ситуацией в соседних странах и в северном полушарии в целом. Пока с гриппом все благополучно. Циркулируют оба вируса гриппа — А и Б, при этом доминирует вирус гриппа А, отвечающий за 90−98% всех зарегистрированных случаев. Из вируса А циркулируют два субтипа. Вирус гриппа Б встречается пока очень редко».