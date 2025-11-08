Когда и каким будет следующий сезон гриппа?

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, каким будет следующий сезон гриппа.
Говоря о сезоне гриппа, традиционно ожидается, что вирус будет циркулировать в январе — феврале, отметила Наталья Шмелева. «Ковид внес свои коррективы: в первый сезон вирус гриппа почти исчез и не циркулировал. Позже он вернулся, но раньше обычного, уже осенью. Сейчас же вирус вернулся к своей привычной сезонной циркуляции в январе — феврале, и пока нет оснований менять эти прогнозы, — рассказала она. — Мы внимательно наблюдаем за ситуацией в соседних странах и в северном полушарии в целом. Пока с гриппом все благополучно. Циркулируют оба вируса гриппа — А и Б, при этом доминирует вирус гриппа А, отвечающий за 90−98% всех зарегистрированных случаев. Из вируса А циркулируют два субтипа. Вирус гриппа Б встречается пока очень редко».
По прогнозам института, вирусы в эпидсезон, в том числе ковид, будут циркулировать параллельно. «Возбудитель ковида продолжает циркулировать вместе с другими негриппозными вирусами, внося свой вклад в сезонную заболеваемость», — отметила она. -0-
