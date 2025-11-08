Роскомнадзор получит право централизованного управления российским интернетом

РКН ожидает ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей благодаря новому сбору за распространение интернет-рекламы. По словам главы ведомства Андрея Липова, только за второй квартал 2025 года за счет него федеральный бюджет был пополнен почти на четыре миллиарда рублей.