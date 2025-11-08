Роскомнадзор получит право централизованного управления российским интернетом

Роскомнадзор совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством цифрового развития с марта 2026 года получат право определять, какие угрозы считать для российского интернета критическими. Соответствующее постановление правительство размещено на официальном сайте опубликования правовых актов.
Согласно материалу, операторы связи будут обязаны выполнять указания РКН. Ранее не было единого регламента, который бы систематизировал меры по обеспечению безопасности и устойчивости сетей связи. Новые правила направлены на повышение контроля и координации в этой сфере, следует из документа.
РКН ожидает ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей благодаря новому сбору за распространение интернет-рекламы. По словам главы ведомства Андрея Липова, только за второй квартал 2025 года за счет него федеральный бюджет был пополнен почти на четыре миллиарда рублей.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН весной планировал провести техническое исследование зависимости российских сервисов и операторов связи от зарубежных серверов.