NYT: в Китае лаборатория создает таблетки для продления жизни до 150 лет

Методы компании опираются на исследования шанхайских ученых. Они обнаружили, что процианидин C1 (PCC1), содержащийся в виноградных косточках, увеличивает продолжительность жизни мышей на 9,4% и продлевает их жизнь с момента начала лечения на 64,2%.