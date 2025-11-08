Мощный ответ на удары вглубь России: эксперт оценил массированную атаку РФ

«Вполне вероятно, что могли бить по командным пунктам на полигонах. Целями могли стать аэродромы и находящиеся на них истребители, которые передали ВСУ шведы. На Украине еще есть и F-16, и Mirage, и Су-24, Су-27. Это все на аэродромах, на той же базе в Староконстантинове и аэродромах подскока. Вот по ним, по бетонированным укрытиям для самолётов, могли использовать “Кинжалы”», — поделился своим мнением капитан первого ранга.