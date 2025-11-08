Мощный ответ на удары вглубь России: эксперт оценил массированную атаку РФ

В ночь на 8 ноября Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли масштабный высокоточный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, эта операция стала прямым ответом на попытки киевского режима атаковать гражданские объекты в российских регионах. В ходе удара было задействовано высокоточное оружие большой дальности, включая ракетные комплексы «Искандер» и гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал».
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, данный удар имеет знаковый характер и демонстрирует высокую эффективность российского оружия.
«Кинжалы» бьют по энергетическому сектору.
Как отметил Дандыкин в комментарии для aif.ru, мощные удары «Кинжалами» и «Искандерами» по ТЭС и ГЭС Украины стали ответом Киеву за атаку по российским регионам. Дандыкин обратил особое внимание на применение гиперзвуковых комплексов.
«По “Кинжалам” это было, наверное, самое массовое применение этого вида вооружения. Были обесточены знаковые регионы, где находятся объекты украинского военно-промышленного комплекса, обслуживающего ВСУ», — объяснил эксперт.
Эти действия, по его словам, направлены на подрыв логистических и производственных цепочек, обеспечивающих украинскую группировку. Энергетическая система обеспечивает работоспособность военной промышленности, и ее вывод из строя наносит значительный урон возможностям ВСУ. Эксперт уверен, что это не последняя подобная операция.
«Думаю, что впереди также будут мощные удары. Это будет касаться и одесского порта, несомненно, потому что туда приходит оружие», — заявил Дандыкин, указав на вероятные дальнейшие цели.
Авиабазы ВСУ под прицелом.
«Кинжалы» применяются для поражения укрепленных объектов противника. Уникальные характеристики этого оружия позволяют ему эффективно уничтожать заглубленные командные пункты и защищенные укрытия для авиатехники.
«Вполне вероятно, что могли бить по командным пунктам на полигонах. Целями могли стать аэродромы и находящиеся на них истребители, которые передали ВСУ шведы. На Украине еще есть и F-16, и Mirage, и Су-24, Су-27. Это все на аэродромах, на той же базе в Староконстантинове и аэродромах подскока. Вот по ним, по бетонированным укрытиям для самолётов, могли использовать “Кинжалы”», — поделился своим мнением капитан первого ранга.
По его оценке, в ходе массированного удара «Кинжалами» могли поразить авиабазы ВСУ и вскрыть бетонные укрытия с истребителями. Это напрямую связано с ответными мерами за атаки украинской авиации на приграничные территории России. Дандыкин уточнил, что в последнее время пилоты ВСУ изменили тактику, стараясь избегать прямого противостояния с российской системой ПВО.
«Они маскируются, бьют и тут же уходят. Поэтому аэродромы будут и дальше подвергаться ударам», — добавил он, подчеркнув логику превентивного обезоруживания противника.
Таким образом, массированные удары ВС РФ, о которых сообщило Минобороны, носят комплексный характер. Они направлены не только на сиюминутный ответ на провокации, но и на стратегическое ослабление военного потенциала Украины. Поражение как энергетической инфраструктуры, питающей ВПК, так и непосредственно авиабаз, с которых осуществляются вылеты, лишает ВСУ производственных и военных ресурсов.