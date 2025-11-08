NBC: пособница Эпштейна Максвелл довольна условиями в новой тюрьме

Гислейн Максвелл, осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, довольна комфортными условиями в своей новой тюрьме в Техасе. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на письма женщины.
Максвелл утверждает, что в новой тюрьме ей уделяется больше заботы, чем другим заключенным.
О переводе пособницы Эпштейна в другое исправительное учреждение в августе сообщило издание Daily Mail. Причиной перевода стали опасения за жизнь Максвелл. Женщине угрожали убийством другие заключенные, посчитавшие ее «стукачкой» за сотрудничество со следствием.
Источники издания утверждают, что в женской тюрьме в Техасе, где теперь отбывает наказание Максвелл, содержится иная категория заключенных, по сравнению с исправительным учреждением во Флориде.
«В письмах Максвелл описывает облегчение, которое она испытала, находясь в более спокойном учреждении, где не было случаев насилия, где персонал был вежливым, а питание лучше», — передает телеканал.
В одном из писем, которое Максвелл написала своему родственнику, она рассказала, что чувствует себя гораздо счастливее и в безопасности. Женщина отметила, что ощущает себя как «Алиса, попавшая в Зазеркалье».
Другие заключенные, по данным NBC, в своих письмах жалуются, что Максвелл получает больше заботы и внимания. Один из заключенных написал, что пособнице Эпштейна отдельно приносят еду.
Напомним, в 2022 году Гислейн Максвелл была приговорена к 20 годам заключения.
Ранее стало известно, что в конгрессе США запросили альбом Эпштейна с предполагаемым рисунком американского лидера Дональда Трампа.