Bloomberg: Германия намерена потратить три миллиарда евро на покупку вооружений

Немецкий парламент намерен одобрить закупки вооружений на сумму более трех миллиардов евро в рамках наращивания мощи национальной армии. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, на эти средства планируется приобрести 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE, а также 100 тысяч приборов ночного видения у компаний Hensoldt AG и Theon International. Суммарно расходы на это составят около двух миллиардов евро.
— Министерство обороны также добивается одобрения закупки дополнительных зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM производства Diehl на сумму 1,2 миллиарда евро, — говорится в материале.
Недавно в Германии обновили специальную брошюру с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае военного конфликта.
Финская армия в то же время столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Так, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно.