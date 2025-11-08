Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Германия намерена потратить три миллиарда евро на покупку вооружений

Немецкий парламент намерен одобрить закупки вооружений на сумму более трех миллиардов евро в рамках наращивания мощи национальной армии. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Немецкий парламент намерен одобрить закупки вооружений на сумму более трех миллиардов евро в рамках наращивания мощи национальной армии. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, на эти средства планируется приобрести 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE, а также 100 тысяч приборов ночного видения у компаний Hensoldt AG и Theon International. Суммарно расходы на это составят около двух миллиардов евро.

— Министерство обороны также добивается одобрения закупки дополнительных зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM производства Diehl на сумму 1,2 миллиарда евро, — говорится в материале.

Недавно в Германии обновили специальную брошюру с советами при наступлении чрезвычайных ситуаций, добавив в нее пункты с инструкциями о том, как вести себя в случае военного конфликта.

Финская армия в то же время столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией. Так, всего с начала текущего года порядка двух тысяч человек приняли решение уйти со службы досрочно.