В Пермском крае в один день похоронят двух бойцов СВО из Очера

Гранатометчик Селиванов родился 27 января 1994 года в деревне Макарова. Отучившись в Очерской средней школе, поступил в местный Строгановский колледж, где освоил профессию электромонтера. В дальнейшем получил специальность стропальщика. С 2016 года работал оператором линии в ООО «Очерский завод напитков». Он погиб, выполняя боевое задание на СВО, 3 июня 2025 года.