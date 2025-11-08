В Ростовской области вечером 8 ноября объявили беспилотную опасность

Вечером в субботу, 8 ноября, жителям Ростовской области пришло оповещение от регионального управления МЧС об объявлении беспилотной опасности. Сообщение появилось в приложении РЧС.
— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность, — сообщили в экстренной службе. — Просьба оставаться в укрытиях, подвалах или подземных паркингах и не подходить к окнам.
Ранее в ночь на 8 ноября силы ПВО России сбили 36 беспилотников над Ростовской областью.
Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа. По данным властей, дроны были уничтожены над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Жертв и пострадавших нет.
