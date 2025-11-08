Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области вечером 8 ноября объявили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе беспилотников и призвали спуститься в укрытия.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в субботу, 8 ноября, жителям Ростовской области пришло оповещение от регионального управления МЧС об объявлении беспилотной опасности. Сообщение появилось в приложении РЧС.

— В Ростовской области объявлена беспилотная опасность, — сообщили в экстренной службе. — Просьба оставаться в укрытиях, подвалах или подземных паркингах и не подходить к окнам.

Ранее в ночь на 8 ноября силы ПВО России сбили 36 беспилотников над Ростовской областью.

Всего за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа. По данным властей, дроны были уничтожены над Чертковским, Каменским, Шолоховским, Белокалитвинским, Мясниковским и Куйбышевским районами. Жертв и пострадавших нет.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Крупнейший на юге России роботизированный склад начали возводить в Ростове.