В Москве задержан религиозный деятель Батлухский

В аэропорту Москвы правоохранители задержали религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
"По поступившей информации, известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту был задержан, — написал он.
Хадулаев уточнил, что Батлухского, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье о клевете, уже доставили для разбирательства в Махачкалу.
