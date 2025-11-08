Ричмонд
В Москве задержан религиозный деятель Батлухский

Ранее против Батлухского завели дело о клевете.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Москвы правоохранители задержали религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

"По поступившей информации, известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту был задержан, — написал он.

Хадулаев уточнил, что Батлухского, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по статье о клевете, уже доставили для разбирательства в Махачкалу.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минпромторг РФ официально подтвердил информацию о задержании занимавшего пост директора департамента машиностроения ТЭК Михаила Кузнецова. Отмечалось, что ведомство активно сотрудничает со следствием и оказывает полное содействие, предоставляя необходимые сведения и поддержку для проведения расследования.

Как уточнял ТАСС, Кузнецов был задержан в рамках уголовного дела о должностном преступлении.