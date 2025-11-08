Межзвездный объект 3I/ATLAS выпустил странные струи при сближении с Солнцем

Странный межзвездный объект, получивший обозначение 3I/ATLAS, продемонстрировал необычную активность при сближении с Солнцем. Об этом в субботу, 8 ноября, рассказал астрофизик Ави Леб.
По словам ученого, на полученных снимках виден огромный светящийся ореол, простирающийся на полмиллиона километров с как минимум семью отчетливыми струями. Некоторые из них представляют собой так называемые антихвосты, направленные к светилу.
— Однако мы не знаем наверняка, как объяснить природу этих струй. Они могут быть связаны с участками льда на поверхности естественного кометного ядра. Или они могут происходить из набора реактивных двигателей, используемых для навигации космического корабля, — передает газета Daily Star.
Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила о том, что инопланетные цивилизации в самом деле могут существовать. Она подчеркнула, что у нее есть «свои взгляды» по этому поводу, но ей «приходится быть осторожнее» из-за занимаемой должности.
Недавно странный светящийся объект, который сняла супружеская пара в небе над американским Лос-Анджелесом, стал причиной бурных дискуссий среди сторонников теорий заговора. Наблюдение за телом продолжалось около 25 минут на юг, пока очевидцы окончательно не потеряли его из виду.