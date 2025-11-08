Межзвездный объект 3I/ATLAS выпустил странные струи при сближении с Солнцем

Директор Национальной разведки США Талси Габбард заявила о том, что инопланетные цивилизации в самом деле могут существовать. Она подчеркнула, что у нее есть «свои взгляды» по этому поводу, но ей «приходится быть осторожнее» из-за занимаемой должности.