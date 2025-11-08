Дом, в котором провел детство Трамп, выставили на аукцион за $2,3 млн

Бывший дом семьи 47-го президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке выставлен на продажу. Стартовая цена здания на предстоящем аукционе составляет 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
По данным WSJ, речь идет о бывшем доме семьи Трампов в нью-йоркском районе Квинс. Именно здесь будущий лидер страны провел первые четыре года своей жизни. Здание построил отец Дональда Трампа в 1940 году, в нем пять комнат.
Когда будущему президенту исполнилось четыре года, семья переехала в другой дом. После этого здание неоднократно продавалось и перепродавалось, меняя владельцев.
«Последний раз дом был продан риелтору Томми Линю в феврале за $835 тыс. В момент покупки дом был в непригодном для проживания состоянии. На реконструкцию было потрачено около $500 тысяч», — пишет автор материала.
Также известно, что один из прошлых владельцев дома Майкл Дэвис смог неплохо заработать на этом здании. В 2016 году он приобрел его за почти $1,4 млн. А уже год спустя, буквально в день инаугурации Трампа, бизнесмен удачно продал его покупателю из Китая за $2,1 млн.
Ранее KP.RU писал, что сын Дональда Трампа Бэррон стал тайным советником отца в политике, дочка Трампа подвела, а сыновья в фаворе.
Также накануне стало известно, что Мелания Трамп получила премию «патриот года» Fox News. Награда присуждена за активность первой леди в политической жизни США.