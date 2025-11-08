Правительство утвердило угрозой отключение российского интернета от мировой Сети

Правительство России утвердило список видов угроз устойчивости и безопасности интернета. Среди них — невозможность передачи информации и соединения между российскими пользователями и иностранными государствами.
Кроме того, в подготовленном кабинетом министров перечне есть угрозы, которые могут помешать соединению между россиянами или нарушить доступ к национальным сетевым ресурсам.
Определять подобные угрозы будет Роскомнадзор, который сможет давать указания провайдерам и другим компаниям, чтобы они обеспечивали бесперебойную работу интернета, передает ТАСС.
Между тем национальный мессенджер MAX с 1 сентября включили в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства. Новая платформа заменила в списке «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года.
При этом в сентябре в сервисе заблокировали около 150 тысяч подозрительных аккаунтов. Этой работой занимаются специалисты Центра безопасности.
Однако в Сети обсуждают плюсы и минусы нового мессенджера. Так, запуск приложения вызвал волну слухов. «Вечерняя Москва» разобралась, что представляет собой MAX на самом деле.