Россиянка Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийской спортсменкой Элизе Мертенс в субботу, 8 ноября, завоевали титул победительниц Итогового турнира WTA 2025 в парном разряде, который проходил в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс продемонстрировали уверенную игру, обыграв дуэт Тимеи Бабош и Луизы Стефани. Матч завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:4) и 6:1 в пользу россиянки и бельгийки. Этот триумф принес им престижный трофей имени Мартины Навратиловой и один миллион долларов.
Ранее российская теннисистка Анастасия Тихонова вместе с украинской коллегой Валерией Страховой 13 октября одержали победу в парном турнире W100, который проходит в американском городе Эдмонде.
Еще одна россиянка Мирра Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходит в китайском Ухане.
Андреева 8 июля победила в четвертом круге Уимблдона, обыграв спортсменку Эмму Наварро. Однако россиянка не сразу осознала свою победу: она продолжала готовиться к игре, поправляя свою ракетку.