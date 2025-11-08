Россиянка Кудерметова в паре с Мертенс выиграла Итоговый турнир WTA

В решающем матче турнира Кудерметова и Мертенс продемонстрировали уверенную игру, обыграв дуэт Тимеи Бабош и Луизы Стефани. Матч завершился в двух сетах со счетом 7:6 (7:4) и 6:1 в пользу россиянки и бельгийки. Этот триумф принес им престижный трофей имени Мартины Навратиловой и один миллион долларов.