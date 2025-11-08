Аэропорт Льежа в Бельгии закрывали на 30 минут из-за неопознанного объекта

Очередной инцидент с неопознанным беспилотником зафиксирован на территории Бельгии. На этот раз неизвестный летающий объект обнаружили около города Льеж. Как сообщила бельгийская авиадиспетчерская служба Skeyes, в итоге аэропорт пришлось закрыть на 30 минут.
ЧП произошло около 19:00 по местному времени (21:00 мск). И лишь только через полчаса воздушная гавань Льежа возобновила прием и отправку самолето.
«Воздушный трафик в аэропорту Льежа был приостановлен в течение 30 минут», — констатирует Skeyes.
Это далеко не первый подобный инцидент в воздушном пространстве европейских стран за последнее время. Так, 7 ноября KP.RU сообщал, что аэропорт Брюсселя на 30 минут приостанавливал работу из-за БПЛА.
Незадолго до этого Бельгия заявляла о желании активировать 4 статью НАТО для консультаций по беспилотникам.
А в октябре сообщалось, что аэропорт Мюнхена закрыли из-за замеченных недалеко от воздушной гавани БПЛА.