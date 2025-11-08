Певица Юлия Савичева из Кургана пожаловалась на джетлаги

Савичева активно дает концерты по стране. У нее очень плотный график. 9 ноября она выступит в Благовещенске, 11 ноября будет в Петропавловске-Камчатском, 15 ноября в Воронеже, 18 — в Рязани. До конца ноября она посетит еще ряд городов, включая Москву и Екатеринбург.