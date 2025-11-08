Мишустин наделил МГУ и СПбГУ функциями биоресурсных центров

«Правительство Российской Федерации постановляет наделить федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова”, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский государственный университет” и федеральное государственное бюджетное учреждение “Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт” функциями биоресурсных центров”, — говорится в документе.