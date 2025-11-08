Правительство наделило Роскомнадзор новыми полномочиями: что известно

Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и наделило Роскомнадзор (РКН) новыми полномочиями. Соответствующее постановление размещено на официальном портале опубликования правовых актов.
Из документа следует, что РКН будет вправе оперативно реагировать на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета. Постановление вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Отмечается, что к потенциальным угрозам отнесены сбои доступа к услугам связи (в том числе к экстренным службам), кибератаки, несанкционированный доступ к системам управления, распространение запрещенной информации, а также нарушения взаимодействия между сетями.
В свою очередь регулятор сможет изменять маршруты трафика, резервировать каналы связи, включать средства защиты информации и фильтры, а также отдавать обязательные указания операторам связи и владельцам точек обмена трафиком.
Как писал сайт KP.RU, кроме того, кабмин установил, что невозможность передачи данных и установления соединения между пользователями на территории России и других государств теперь официально внесена в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета.
Ранее глава РКН Андрей Липов заявил, что в России необходимо пересмотреть принципы работы с согласиями на обработку персональных данных граждан и ввести вместо них отраслевые стандарты сбора информации. Действующий до сих пор механизм был эффективен во времена появления закона об обработке персональных данных, подчеркнул руководитель службы.