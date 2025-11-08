Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство наделило Роскомнадзор новыми полномочиями: что известно

Кабмин наделил РКН полномочиями по реагированию на угрозы сегменту интернета РФ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство РФ утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и наделило Роскомнадзор (РКН) новыми полномочиями. Соответствующее постановление размещено на официальном портале опубликования правовых актов.

Из документа следует, что РКН будет вправе оперативно реагировать на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета. Постановление вступит в силу 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.

Отмечается, что к потенциальным угрозам отнесены сбои доступа к услугам связи (в том числе к экстренным службам), кибератаки, несанкционированный доступ к системам управления, распространение запрещенной информации, а также нарушения взаимодействия между сетями.

В свою очередь регулятор сможет изменять маршруты трафика, резервировать каналы связи, включать средства защиты информации и фильтры, а также отдавать обязательные указания операторам связи и владельцам точек обмена трафиком.

Как писал сайт KP.RU, кроме того, кабмин установил, что невозможность передачи данных и установления соединения между пользователями на территории России и других государств теперь официально внесена в перечень угроз устойчивости и безопасности интернета.

Ранее глава РКН Андрей Липов заявил, что в России необходимо пересмотреть принципы работы с согласиями на обработку персональных данных граждан и ввести вместо них отраслевые стандарты сбора информации. Действующий до сих пор механизм был эффективен во времена появления закона об обработке персональных данных, подчеркнул руководитель службы.