Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич попросит у США приостановить санкции против сербско-российской фирмы NIS

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 8 ноября, сообщил, что вскоре вместе с представителями России планирует попросить американские власти временно снять санкционные ограничения против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 8 ноября, сообщил, что вскоре вместе с представителями России планирует попросить американские власти временно снять санкционные ограничения против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).

— По вопросу NIS следующая неделя для нас будет исключительно важной, — сказал глава сербского государства в эфире Радио и телевидения Сербии.

Вучич предложил России сделку по выкупу ее доли в компании NIS. Он огласил предложение на встрече с главой правления Газпром нефти Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Ранее Александр Вучич заявил, что позиция и предложения российской стороны по предоставлению газоснабжения Сербии «сильно разочаровывают». Президент отметил, что Белград планировал заключение долгосрочного соглашения на поставки сырья еще в мае.

Также Вучич сообщил, что не поедет в Москву на Российскую энергетическую неделю. По его словам, причиной этому послужил визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше