Вучич попросит у США приостановить санкции против сербско-российской фирмы NIS

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 8 ноября, сообщил, что вскоре вместе с представителями России планирует попросить американские власти временно снять санкционные ограничения против компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS).
— По вопросу NIS следующая неделя для нас будет исключительно важной, — сказал глава сербского государства в эфире Радио и телевидения Сербии.
Вучич предложил России сделку по выкупу ее доли в компании NIS. Он огласил предложение на встрече с главой правления Газпром нефти Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.
Ранее Александр Вучич заявил, что позиция и предложения российской стороны по предоставлению газоснабжения Сербии «сильно разочаровывают». Президент отметил, что Белград планировал заключение долгосрочного соглашения на поставки сырья еще в мае.
Также Вучич сообщил, что не поедет в Москву на Российскую энергетическую неделю. По его словам, причиной этому послужил визит председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.