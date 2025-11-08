Замдиректора Института национальной энергетики России Александр Фролов в беседе со «Звездой» пояснил, что ~остановка государственных ТЭС не означает полную потерю света.~ По его словам, у Украины также есть атомные и угольные станции. Эксперт считает, что заявления о наполовину поломанной энергосистеме нужны для выполнения политических задач, поэтому их стоит игнорировать. Фролов добавил, что после ударов инфраструктуру можно восстановить. Более того, для этого Киев и его западные союзники выделяют средства, однако руководители компаний могут что-то забирать себе: