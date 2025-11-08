Экономист Фролов: перевод между своими счетами рискует привести к проверкам

«Дело не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Каждое финансовое учреждение обязано отслеживать операции, не имеющие очевидного экономического смысла. Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на другой свой счет, потом снова снимает и вносит — для банка это выглядит как запутывание следов происхождения средств. Даже если цель проста — отложить деньги, автоматические фильтры могут воспринять это как попытку скрыть источник», — пояснил Фролов «Российской газете».