Минюст внес в реестр иноагентов политолога из Перми

URA.RU писало ранее, что реестр пополнился шестью именами и фамилиями. В число иноагентов также включили культурный форум «СловоНово» и медиапроект о насилии «Черта». Одним из оснований для попадания в список иностранных агентов служит распространение материалов и сообщений, созданных иностранными агентами, а также материалов и сообщений иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной.