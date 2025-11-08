NYT рассказала о китайской лаборатории долголетия

Лаборатория Lonvi Biosciences в Китае занимается разработкой технологий для продления жизни. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Компания Lonvi Biosciences создаёт инновационные таблетки, которые, по утверждению учёных, могут значительно увеличить продолжительность жизни человека. Лаборатория стартапа расположена в Шэньчжэне на юге Китая.
Компания работает над созданием препаратов на основе природного соединения проканидин C1 (PCC1), которое извлекается из экстракта виноградных косточек.
Этот компонент продемонстрировал способность увеличивать продолжительность жизни лабораторных мышей на 9,4% в общей сложности и на 64,2% с момента начала лечения.
Исследования показали, что проканидин C1 уничтожает старые клетки, которые уже не выполняют свои функции, и защищает здоровые клетки, что помогает замедлить процесс старения. Идея, стоящая за разработкой этих препаратов, заключается в том, что они смогут не только продлить жизнь, но и значительно улучшить качество старения, борясь с возрастными заболеваниями и улучшая здоровье на клеточном уровне.
Главный технический директор Lonvi Цинхуа Лю выразил уверенность, что в будущем продление жизни до 150 лет станет реальностью.
Ранее сообщалось, что учёные из Эдинбургского университета в Великобритании обнаружили генетическую связь между когнитивными способностями детей и продолжительностью их жизни. Открытие стало первым молекулярно-генетическим доказательством того, что интеллект и продолжительность жизни могут иметь общие генетические факторы.