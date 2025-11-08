NYT рассказала о китайской лаборатории долголетия

Исследования показали, что проканидин C1 уничтожает старые клетки, которые уже не выполняют свои функции, и защищает здоровые клетки, что помогает замедлить процесс старения. Идея, стоящая за разработкой этих препаратов, заключается в том, что они смогут не только продлить жизнь, но и значительно улучшить качество старения, борясь с возрастными заболеваниями и улучшая здоровье на клеточном уровне.