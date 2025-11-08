Врач раскрыл, какие болезни могут вызывать выпадение волос

Выпадение волос может быть симптомом многих нарушений в работе организма. О том, на что может указывать выпадение, сообщил aif.ru врач-терапевт Дмитрий Бессуднов.
— Гормональный дисбаланс — синдром поликистозных яичников, нарушения менструального цикла или работы щитовидной железы — все это напрямую влияет на состояние волосяных фолликулов. Также дефицит железа — частая причина, особенно среди женщин, — прокомментировал доктор.
Терапевт добавил, что если после медицинского обследования проблем не выявлено, то следует обратить внимание на питание. Например, недостаток белка в рационе лишает волосы необходимых микроэлементов.
Ранее «Москва 24» сообщила, что еще одна частая причина выпадения волос — стресс. На фоне постоянного волнения у человека повышается кортизол, тревожность, нарушается сон, что негативно сказывается на здоровье всего организма.
Кроме того, напитки с высоким содержанием сахара и алкоголь могут повышать риск выпадения волос, передает 360.ru.