Новак Джокович стал старейшим победителем турнира ATP в истории

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд, став старейшим победителем турнира ATP.
Он завоевал титул на турнире в Афинах, обыграв в финале 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, с результатом 4:6, 6:3, 7:5.
На момент победы Джоковичу было 38 лет и 5 месяцев, что позволило ему побить рекорд француза Гаэля Монфиса, который ранее выиграл титул в Окленде в возрасте 38 лет и 4 месяцев.
В личных встречах между Джоковичем и Музетти серб ведёт с результатом 9:1. Это была 101-я победа Джоковича на турнирах ATP, и теперь он уступает по этому показателю только Роджеру Федереру (103 титула) и Джимми Коннорсу (109 титулов).
