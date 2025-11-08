Ричмонд
Новак Джокович стал старейшим победителем турнира ATP в истории

Новак Джокович стал старейшим победителем турнира ATP, выиграв титул в Афинах в возрасте 38 лет и 5 месяцев.

Источник: Аргументы и факты

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд, став старейшим победителем турнира ATP.

Он завоевал титул на турнире в Афинах, обыграв в финале 23-летнего итальянца Лоренцо Музетти, девятую ракетку мира, с результатом 4:6, 6:3, 7:5.

На момент победы Джоковичу было 38 лет и 5 месяцев, что позволило ему побить рекорд француза Гаэля Монфиса, который ранее выиграл титул в Окленде в возрасте 38 лет и 4 месяцев.

В личных встречах между Джоковичем и Музетти серб ведёт с результатом 9:1. Это была 101-я победа Джоковича на турнирах ATP, и теперь он уступает по этому показателю только Роджеру Федереру (103 титула) и Джимми Коннорсу (109 титулов).

Ранее сообщалось, что английский дартсмен Люк Литтлер признан самым сексуальным спортсменом в мире по версии одного из сайтов знакомств для женатых.