Пара из Майами установила мировой рекорд прожив в браке более 83 лет

108-летний Лайл и 107-летняя Элеонора Гиттенсы из Майами установили мировой рекорд, став самой ныне долгоживущей супружеской парой и самой долгоживущей парой в браке за всю историю. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

На 5 ноября общий возраст супругов составлял 216 лет и 132 дня. Пара, прожившая в браке более 83 лет, познакомилась в 1941 году в Университете Кларка Атланты. Их брак был заключен 4 июня 1942 года, несмотря на ожидавшееся призвание Лайла Гиттенса на Вторую мировую войну.

Во время войны Элеонора, будучи беременной, переехала в Нью-Йорк, где устроилась на работу и родила сына. После войны у супругов появились еще две дочери. Впоследствии оба супруга сдали экзамены на государственную службу и вместе работали. В 69 лет Элеонора получила докторскую степень. После достижения 100-летнего возраста дочь Анжела перевезла супругов в Майами. Главным секретом их долгого и счастливого брака пара называет любовь, говорится на сайте рекордов Гиннесса.

В Баден-Вюртемберге скончался самый пожилой житель Германии Карл Хайдле. Он умер в ночь на 1 ноября, через два месяца после своего 110-летия.