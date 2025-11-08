Пара из Майами установила мировой рекорд прожив в браке более 83 лет

Во время войны Элеонора, будучи беременной, переехала в Нью-Йорк, где устроилась на работу и родила сына. После войны у супругов появились еще две дочери. Впоследствии оба супруга сдали экзамены на государственную службу и вместе работали. В 69 лет Элеонора получила докторскую степень. После достижения 100-летнего возраста дочь Анжела перевезла супругов в Майами. Главным секретом их долгого и счастливого брака пара называет любовь, говорится на сайте рекордов Гиннесса.