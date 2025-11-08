Ричмонд
Россиянам рассказали, как пить кофе без вреда для здоровья

Диетолог Кованова: в день можно пить до трех чашек кофе, но с перерывами.

Источник: Комсомольская правда

Кофе — один из самых популярных напитков у россиян, однако, пить его слишком много и часто не следует. Как употреблять кофе без вреда для здоровья, раскрыла в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

— Нет ничего предосудительного, если вы выпьете 2- 3 чашки кофе в день, главное, соблюдайте перерывы. Поскольку кофе в течение 4−5 часов воздействует на клетки, не стоит цедить его весь день, — заявила эксперт.

По словам собеседницы издания, переизбыток кофе вряд ли поможет в делах — скорее он спровоцирует тревожность, которая будет мешать продуктивной работе.

По данным «Известий», постоянное употребление кофе способно привести к зависимости, раздражению желудка и обезвоживанию. Особенно осторожными стоит быть людям с гипертонией и заболеваниями ЖКТ.

Гораздо полезнее в холодную погоду выбирать не кофе, а куриный бульон или чай, передает «Москва 24».