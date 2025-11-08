Дачникам рассказали, как защитить многолетники от гнили и заморозков

Переувлажнение почвы из-за частых осенних дождей может навредить деревьям и кустарникам. Как спасти посадки от гнили, рассказал изданию NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
— Когда почва перенасыщена влагой, корни растений перестают получать достаточное количество кислорода и начинают подгнивать. Это ослабляет растение и делает его уязвимым перед зимними морозами. Поэтому необходимо обеспечить отвод воды, — объяснил эксперт.
Он уточнил, что особенно это важно для косточковых культур, таких как вишня и слива, которые особенно чувствительны к переувлажнению.
