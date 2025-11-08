Дачникам рассказали, как защитить многолетники от гнили и заморозков

Ранее KP.RU сообщил, что деревья нельзя обрезать зимой, если температура воздуха ниже 5 градусов. Делать это можно только во время оттепелей. В противном случае срезы не затянутся. И, разумеется, нельзя обрезать деревья во время сокодвижения — в апреле. Иначе сок будет сочиться через раны, они долго не заживут, а сок — идеальная среда для развития патогенов.