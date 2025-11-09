На Логинову составили еще один административный протокол

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал административные материалы о дискредитации армии в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева.
«В Дзержинский районный суд поступило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ — ред.) КоАП РФ в отношении Логиновой», — сообщила Лебедева.
Она добавила, что материалы еще не приняты к производству судом.
Ранее Логинову дважды подвергали административному аресту на 13 суток. Как сообщала РИА Новости Лебедева, в отношении Логиновой был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Источник агентства в оперативных службах уточнял, что причиной его составления стали нецензурные слова в исполняемой песне. По его информации, срок обоих административных арестов не суммируется, Логинова отбудет 13 суток по двум протоколам.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 11 октября Логинова организовала массовое одновременное пребывание не менее 70 человек с использованием звукоусиливающей аппаратуры около метро «Площадь Восстания». Дзержинский районный суд Петербурга 16 октября назначил ей 13 суток ареста по части 1 статьи 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка) КоАП РФ, двоим музыкантам ее группы — 13 и 12 суток.
Также Ленинский районный суд назначил Логиновой, исполнявшей песни иноагентов, штраф в размере 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.