NBC: в США планируют переоборудовать склады в центры содержания мигрантов

По данным телеканала, речь идёт о складах, созданных для крупных компаний.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа изучает возможность приобрести крупные складские помещения, Вашингтон планирует использовать их для «содержания нелегальных мигрантов» перед депортацией, сообщает NBC News.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в Белом доме, а также в Министерстве внутренней безопасности США.

По словам источников, речь идёт о складах, спроектированных для известных крупных компаний.

«Площадь таких помещений в среднем в два раза больше нынешних центров для содержания мигрантов, это позволит властям США задерживать и содержать под стражей значительно больше нелегалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что американская Служба иммиграционного и таможенного контроля заинтересовалась складами на юге США около аэропортов.

Напомним, по данным CBS News, в учреждениях ICE содержится около 66 тысяч мигрантов. Это стало рекордным числом. При этом учреждения рассчитаны на 70 тысяч человек.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джэй Ди Вэнс заявил, что нелегалы мешают достижению «американской мечты».

