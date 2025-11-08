Ричмонд
Китай разрабатывает таблетки, увеличивающие продолжительность жизни до 150 лет

В китайском городе Шэньчжэнь работает биотехнологическая компания, ведущая разработки в области увеличения продолжительности жизни человека.

В китайском городе Шэньчжэнь работает биотехнологическая компания, ведущая разработки в области увеличения продолжительности жизни человека. Как сообщает The New York Times, стартап создал инновационные таблетки, замедляющие процессы старения, основным компонентом которых является соединение, выделенное из экстракта виноградных косточек.

В основе разработок лежат исследования шанхайских учёных, которые обнаружили, что вещество процианидин C1 (PCC1) способно увеличить продолжительность жизни подопытных мышей на 9,4%. При этом если применение начиналось в более позднем возрасте, оно продлевало жизнь грызунов на 64,2%.

Технический директор компании Лю Цинхуа заявил, что достижение возраста 150 лет является абсолютно достижимой целью, которая, по его мнению, может стать реальностью уже в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что от рака умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон.

